Mauricio Pochettino proíbe esposa de frequentar estádio do Tottenham

Pé frio





Foto: Oli Scarff / AFP

Você deixa a sua mulher ir ao estádio com você? Se a sua resposta for sim, saiba que tem um treinador famoso que não deixar a esposa assistir o jogo do campo. Trata-se de Mauricio Pochettino, que não gosta que Sra. Pochettino vá até o White Hart Line por causa da superstição.

– Nas últimas semanas, ela não veio assistir nossos jogos do estádio, e as coisas começaram a dar certo. Acho melhor continuar assim, pois precisamos de vitórias para nos manter no topo – brincou o comandante.

Sem a senhora Pochettino nas últimas partidas dentro do White Hart Line, o Tottenham venceu o Stoke City e Everton pela Premier League e o Millwall pela Copa da Inglaterra.