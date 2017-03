Mbappé começa em alta na seleção da França: "Muita qualidade"

Futebol

O momento do jovem Kylian Mbappé só melhora. Destaque na campanha do Monaco na temporada, o jovem fez sua estreia na seleção principal da França na partida contra Luxemburgo no fim de semana e impressionou o treinador Didier Deschamps.



Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o comandante francês destacou a maturidade do jogador, mas pediu calma com o atacante. Os franceses venceram por 3 a 1 fora de casa, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



– Evidentemente tem muita qualidade. É um bom jogador e se fala muito sobre ele. Agora chegou à seleção, mas o que faz com seu clube é de alto nível. Tem 18 anos e muita maturidade. Ainda tem barreiras para quebrar, mas é muito precoce. Consegue coisas com a velocidade e tem grande qualidade para definir.



O próximo desafio de Mbappé pela seleção será em difícil confronto contra a poderosa Espanha, nesta terça-feira, em amistoso no Stade de France, às 16h (de Brasília). Deschamps revelou que, apesar de se tratar de um teste para as duas equipes, o jogo é importante para os times.



– É um jogo de prestígio. Não têm pontos em disputa, mas a Espanha é um time que faz fronteira com a gente. É do mesmo nível que um jogo contra Itália, Inglaterra ou Alemanha. O jogo tem um clima particular, enfrentamos a Espanha com frequência. É um bom jogo e esperamos que seja um belo espetáculo.



