McLaren pode abandonar a Honda e voltar a utilizar motores Mercedes

A McLaren entrou em contato com a Mercedes a respeito da possibilidade de a fabricante alemã voltar a fornecer suas unidades de potência assim como ocorreu entre 1995 e 2014, em meio a problemas de desempenho da Honda.



A McLaren-Honda, parceria em vigor desde 2015, teve outro complicado período de pré-temporada, completando o menor número de voltas e terminando na nona colocação em um total de 10 equipes.Segundo a BBC, a McLaren está avaliando suas opções para 2018 e já fez uma abordagem à Mercedes, descrita como ¿informal e breve¿.



Durante o período que usava motores Mercedes, a McLaren conquistou o título de construtores em 1998, juntamente com os títulos de Mika Häkkinen (1998 e 1999) e Lewis Hamilton (2008).



Eric Boullier, diretor da escuderia, falou recentemente sobre os problemas da McLaren-Honda em uma entrevista ao jornal espanhol `AS¿, admitindo que a equipe corre o risco de perder Fernando Alonso.



— Estamos tendo mais problemas do que esperávamos — admitiu Boullier. — Sabíamos que encontraríamos algumas coisas (no teste), mas realmente não tantas como estamos vendo. Estamos sempre trabalhando para reduzir o número de problemas e poder crescer — completou.



Sobre o futuro de Alonso na McLaren, Boullier acrescentou:



— Ele quer ser competitivo porque tem talento para mostrar ao mundo e a si mesmo, e precisamos ser competitivos para mantê-lo feliz. Se formos competitivos, ele ficará feliz. Se não, vai tomar suas próprias decisões.



Sobre o contato feito com a Mercedes, Boullier evitou comentários.



— Juntamente com a Honda, estamos considerando opções. Mas não vamos comentar sobre especulação da mídia.



