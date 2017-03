Meia Souza é preso pela Polícia Federal antes de jogo do Brasiliense

Problema

Souza (no meio) era titular do Brasiliense Foto: Brasiliense FC / Divulgação

O meia Souza, que passou por Grêmio e Passo Fundo e teve destaque também no São Paulo, Fluminense e Paris Saint-Germain, foi preso nesta quinta-feira, em Brasília, minutos antes do jogo do Brasiliense – seu atual time – contra o Paracatu, pelo Campeonato do Distrito Federal. Ele é acusado de crime tributário, em um despacho feito pela Justiça de Santos, em São Paulo.

De acordo com o G1, Souza foi levado à superintendência da PF. Tanto ele quanto o clube alegaram desconhecer a ação que provocou a prisão. O jogador seria titular da partida desta quinta, mas foi preso no vestiário do estádio Abadião, em Ceilândia, cidade-satélite de Brasília, logo depois do aquecimento.

Campeão da Libertadores, Mundial e do Brasileirão pelo São Paulo, Souza defendeu o Grêmio entre 2008 e 2011, antes de se transferir para o Fluminense, onde também conquistou o título nacional. No ano passado, ele disputou o Gauchão pelo Passo Fundo.

