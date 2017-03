Membro do parlamento russo propõe transformar brigas de torcidas em esporte legalizado

Ideia fora da curva

As brigas entre torcidas de futebol são uma problema grave na Rússia. No sábado, por exemplo, grupos se enfrentaram durante a partida entre CSKA Moscou e Zenit. E Igor Lebedev, membro do parlamento russo, teve uma ideia pouco usual para resolver a questão: transformar as brigas de torcida em um esporte legalizado — as brigas teriam 20 torcedores para cada lado e seriam disputadas dentro de uma arena.

Em um comunicado emitido pelo partido LDPR, a regulamentação das brigas "poderia levar a agressão de fãs para um caminho pacífico". A "Rússia seria pioneira em um novo esporte" que, na avaliação do membro do parlamento, reuniria milhares de fãs. Lebedev chegou a sugerir lutas entre grupos russos e hooligans ingleses.

Leia mais:

Wenger colocou Sánchez no banco como castigo por briga, diz jornal

Na briga contra o rebaixamento, Hamburgo vence e embola tabela

Pato perde chances em estreia com derrota no futebol chinês

As brigas entre torcidas na Rússia geralmente são combinadas antecipadamente. Às vezes, ocorrem dentro ou ao redor dos estádios, mas também já foram marcadas para propriedades rurais distantes do alcance policial.

Igor Lebedev já gerou polêmica anteriormente por defender atitudes de hooliganismo. Além de membro do parlamento nacional, ele faz parte da União de Futebol da Rússia e tem uma boa relação com Alexander Shprygin, líder de torcedores que foi deportado da França no ano passado depois de uma briga em Marselha — o confronto, durante a Eurocopa, envolveu russos, ingleses e franceses.

Lebedev destaca, no texto, que as brigas legalizadas teriam medidas de segurança e não gerariam nenhum risco para os torcedores estrangeiros que visitarem o país durante a Copa do Mundo, em 2018.