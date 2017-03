Mesmo após tropeço, Sampaoli ainda acredita em título do Sevilla

Espanhol

Apesar o empate por 1 a 1 com o Alavés na última segunda-feira, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que o Sevilla segue na briga para vencer o título do Campeonato Espanhol. A equipe está em terceiro, a quatro pontos do líder Barcelona.

- Nossos objetivos não mudaram, nós ainda estamos no páreo e vamos continuar brigando. Esse é um momento desafiador da temporada, com muitas partidas e o fator físico impacta em jogar duas competições. Mas isso também acontece com nossos rivais - disse Sampaoli.

Em duelo no Estádio Mendizorroza, os sevillistas abriram o placar com Ben Yedder, que marcou o único de sua equipe aos 23 minutos do primeiro tempo. O empate do Alavés veio na segunda etapa, com Katai.

- Nós jogamos com nossas vidas para ganhar, mas o Alavés dificultou bastante as coisas e mereceu empatar a partida. Eles fizeram ajustes táticos e você precisa respeitar isso. Nós tivemos a partida sob controle no primeiro tempo, e deveríamos estar vencendo por mais, mas eles voltaram muito forte e você pode ver pelos resultados o quão complicado é jogar contra eles. É sempre um jogo perigoso - completou.

