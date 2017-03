Milton Mendes é apresentado como novo treinador do Vasco

Novo comando

O Vasco apresentou no início da tarde desta segunda-feira Milton Mendes como seu novo técnico, em São Januário. Com 51 anos, o treinador agradeceu ao presidente Eurico Miranda a oportunidade, contou que esse será o maior desafio da sua carreira e acredita que fará um grande trabalho à frente do Cruz-Maltino.



— É o maior desafio da minha carreira de treinador. Será um dos grandes projetos da minha vida. Acredito nesse homem que está me dando essa oportunidade, acredito no plantel... Acredito tem tudo. Agora preciso mostrar meu trabalho para que acreditem em mim — disse Milton, garantindo estar preparado.

— Estou preparado. Nossa vida é feita de desafios. Quando esse me foi apresentado, não pensei duas vezes. É um desafio muito bom e vou agarrar com unhas e dentes — completou.

O novo comandante disse que já conhecia um pouco do elenco vascaíno e elogiou os jogadores. Ele espera agora conseguir extrair o melhor futebol de cada um para colocar o time no caminho das conquistas.

— Sobre o elenco, tenho certeza de que é bom. O treinador, quando entra, tem que colocar os jogadores nos devidos lugares e tirar deles o máximo possível. Estou contente com o plantel. Vou me juntar a eles e aos torcedores para buscarmos voos diferentes — afirmou, pedindo o apoio dos torcedores.

— Precisamos do nosso torcedor. Ele é diferente, apoia muito. Então precisamos dessa união. O torcedor é muito importante.

Trabalhando como treinador pela primeira vez em um clube do Rio, Milton falou um pouco do seu estilo. Ele revelou que gosta de impor disciplina e cobra comprometimento dos jogadores.

— Eu, se fosse me avaliar, diria que gosto da disciplina. Tenho alguns pontos que orientam minha vida profissional e familiar. Comprometimento, disciplina e união são pontos importantes. Todos que entenderem que assim conseguirão render mais.

Eurico Miranda começou elogiando o novo comandante cruz-maltino. Ele lembrou do seu passado no Vasco e disse que uma das coisas que fizeram optar pelo técnico foi ele já conhecer o clube.

— O Milton é, independentemente das qualidades profissionais e do conhecimento que tem, algo que para mim é importante e que pesou na escolha: jogou no Vasco, conhece o Vasco. Estávamos relembrando episódios. E me conhece também, o que é fundamental. Para quem não saber, ele morou aqui no Vasco por um curto período. Teve a chance de conquistar títulos no Vasco, comigo junto — disse Eurico, ressaltando que o único nome que o Vasco procurou foi Milton Mendes e que a escolha foi exclusivamente dele.

— Nós não fizemos nenhuma sondagem com A, B, C ou D. O nome do Milton me foi trazido e aprovei. Foi o único treinador com quem falei — completou.



*Lancepress