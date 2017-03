Milton Mendes elogia Luis Fabiano na chegada ao Vasco

Apoio

O atacante Luis Fabiano já disputou quatro partidas pelo Vasco, mas ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol pelo clube. Contra o Madureira, na última quarta-feira, ele bem que tentou, mas passou em branco mais uma vez. O técnico Milton Mendes saiu em defesa do seu atacante e elogiou sua participação contra o Tricolor Suburbano em São Januário.

— Eu acredito que ele esteja pagando a fatura por ter ficado um tempo parado. Para mim, ele trabalhou muito bem, fez boas escolhas, coisas que eu queria, fez o pivô bem, protegeu, brigou com os zagueiros, apareceu, chutou, tentou... Isso que é bom. Quem sempre tenta, acaba por conseguir — comentou o técnico.

Milton diz que entende a ansiedade do seu camisa 9 por balançar logo as redes, já que ele é um centroavante. O treinador conta que brincou com Fabuloso após o jogo contra o Madureira, dizendo que quando o time mais precisasse, ele ia marcar.

— O Luis Fabiano é um rapaz dedicado, comprometido, um dos nossos capitães. Ele está realmente muito querendo fazer o gol, porque ele é atacante. Mas falei com ele em tom de brincadeira após o final do jogo: "a hora certa vai aparecer e, quando a gente precisar, você vai fazer" — revelou.

O treinador afirmou que substituiu Luis Fabiano no segundo tempo para poupar o atacante, já que ele tinha reclamado de um incômodo muscular. Porém, segundo o atacante, foi apenas cansaço e não é nada que preocupa.

— Cansaço normal. Venho de quatro partidas seguidas e é normal eu sentir um pouco no fim dos jogos — disse Luis Fabiano.