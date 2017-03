Mineirinho e Ítalo garantidos no Round quatro do Circuito Mundial

Surfe

Na madrugada desta sexta-feira, 14 surfistas entraram nas águas de Gols Coast em busca de uma vaga no Round quatro da primeira etapa do ano. Com atuação de gala, Adriano de Souza superou o australiano Stuart Kennedy e foi o primeiro brasileiro a avançar na competição. Na bateria de número dois, o placar terminou 14,93 (7,60 + 7,33) a 12,07 (6,07 + 6,00) para Mineirinho.



Porém, o primeiro brasileiro a entrar na água pelo Round três foi Jadson André. O potiguar fez uma bateria equilibrada contra o americano Kolohe Andino, mas não conseguiu evitar a derrota. No final, a primeira bateria do round terminou 13,87 (7.00 + 6,87) a 12,84 (7,37 + 5,47).



Na bateria quatro, Miguel Pupo foi superado por Joel Parkinson (AUS) por 17,24 (9,67 + 7,57) a 13,64 (6,97 + 6,57). A madrugada ainda contou com um duelo entre Ítalo Ferreira e Caio Ibelli. Motivado após conseguir seu primeiro dez na temporada, o surfista do Rio Grande do Norte brilhou novamente e venceu o compatriota por 14,60 (9,77 + 4,83) a 13,27 (7,50 + 5,77 ).



O terceiro Round foi paralisado na sétima bateria e será reiniciado nesta sexta-feira. A próxima chamada está programada para as 18h (horário de Brasília) e terá, na bateria 12, o duelo entre Gabriel Medina e Ian Gouveia.

Mais um dez em Gold Coast



A última bateria realizada pelo Round três deixou os amantes do surfe com um gostinho de 'quero mais'. Mesmo eliminado, o havaiano Ezekiel Lau consegui o segundo dez do torneio masculino. Seus 17 (10 + 7) pontos, contudo, não foram suficientes para superar Jordy Smith e seus 17,30 (8,80 + 8,50).



