Ministério do Esporte e COB assinam acordo de cooperação visando a utilização do Parque Olímpico

Rio de Janeiro

O Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasil assinaram neste domingo um acordo de cooperação para a elaboração de um estudo voltado para a adequação e melhor destinação das instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra. O objetivo é fomentar o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e do esporte educacional naquelas instalações, e de forma a integrá-la à Rede Nacional de Treinamento do Ministério do Esporte.

A solenidade de assinatura do acordo foi feita no Centro Olímpico de Tênis, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, no intervalo do evento de vôlei de praia Gigantes da Praia. O acordo de cooperação foi assinado pelo ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman. O ministério também assinou acordo de cooperação, com o mesmo objetivo, com o Comitê Paralímpico Brasileiro e com o Comitê Brasileiro de Clubes.

Na quadra, o público, que compareceu ao evento em bom número, assistiu à vitória dos norrte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a zero sobre os campeões olímpicos Alison Bruno Schmidt, parciais de 21/17 e 21/19. Na preliminar, Ágatha e Duda (PR/SE) superaram Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE) por 2 sets a 0 (21/17, 21/19).

