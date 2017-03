Montillo já comandou virada sobre o Estudiantes de La Plata

Libertadores

Chegou o dia. Nesta terça-feira, o Botafogo recebe o Estudiantes (ARG), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do grupo A da Copa Libertadores. E a partida marcará o reencontro entre dois argentinos, com o botafoguense tendo boas recordações do último duelo. Montillo e Verón estarão frente a frente no gramado. La Brujita, provavelmente, no banco, no início da partida.

Revelado pelo San Lorenzo, o camisa 7 do Botafogo fez seu nome atuando no futebol chileno e no brasileiro. Mas nem por isso Montillo não tem história para contar quando se trata do rival da noite desta terça. Pelo contrário. Seu último jogo contra o Estudiantes foi em 2011, quando vestia a camisa do Cruzeiro, também pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o argentino marcou dois gols na vitória por 5 a 0 do seu clube contra a equipe, que tinha Verón em campo naquele dia.

- O Estudiantes sabe jogar a Libertadores, tem um time muito experiente. Vai ser um jogo muito difícil e, como diz a torcida, será uma guerra. Tem jogadores que, quando entram em campo, ajudam os restantes, os companheiros crescem. Acontece isso com o Verón. Aconteceu com o Ronaldinho no Atlético-MG. Com uma jogada parada, um passe longo pode decidir. Não sei se ele jogará, mas vamos ver - disse o camisa 7.



Se o adversário trás boas recordações ao meia alvinegro, Montillo pode aproveitar o confronto para marcar seu primeiro gol em jogos oficiais pelo Botafogo. Até então, apenas balançou as redes do Rio Branco-ES, no amistoso de pré-temporada. No jogo da última semana, contra o Volta Redonda, driblou o goleiro e viu seu tento salvo pelo zagueiro Luan. Quem sabe se o primeiro gol do argentino no Nilton Santos estivesse reservado para o reencontro com o rival. A conferir na noite desta terça.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 5 x 0 ESTUDIANTES

DATA: 16/2/2016

Cruzeiro: Fábio; Pablo, Gil, Victorino e Gilberto (Diego Renan); Marquinhos Paraná, Henrique, Roger (Dudu) e Montillo; Wallyson e Wellington Paulista (Thiago Ribeiro) - Treinador: Cuca.

Estudiantes: Orion; Frederico Fernandez, Desábato e Ré; Mercado, Braña, Leandro Benitez, Nelson Benitez (Nunez) e Verón; Pérez e Gastón Fernandez - Treinador: Eduardo Berizzo.

Gols: Walyson, aos 50 segundos; Roger, aos 18, e Montillo aos 39 do primeiro tempo; Montillo, aos 14, e Wallyson, aos 37 minutos do segundo tempo.