Mourinho afirma ser "totalmente contra" amistosos para seleções

Berro de técnico

O português José Mourinho, técnico do Manchester United, afirmou ser "totalmente contra" amistosos entre seleções, após dois de seus zagueiros no clube inglês, Chris Smalling e Phil Jones, se machucarem defendendo a Inglaterra.

– Sou totalmente contra os amistosos e acho que só fazem sentido para a seleção antes das fases finais – afirmou o técnico português à emissora Sky Sports.

O técnico vai além em seu comentário.

– Algumas semanas antes da Euro ou de uma Copa do Mundo, um amistoso faz sentido. Mas amistosos no meio da temporada, combinado a jogos das eliminatórias, não acho que faz sentido – explicou Mourinho, que não deve poder contar com cinco titulares para a partida deste sábado contra o West Bromwich. – Além disso, esses jogos não são jogos de grande importância, então não sou fã. Mas acho que um dia farei parte disso (como técnico de uma seleção), então não posso ser muito crítico", completou.

No total, Mourinho teve 13 jogadores do United convocados para as eliminatórias e amistosos da última data Fifa.

*AFP