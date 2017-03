Mulher de Belfort fala sobre derrota e aposentadoria do marido: "O octógono está pequeno para você"

Afago

Vitor Belfort sinalizou que disputará a última luta de sua carreira e, enfim, se aposentará. Depois da derrota para o americano Kelvin Gastelum por nocaute, n UFC Fortaleza, o brasileiro falou em "finalizar jornada no Rio" e recebeu apoio da mulher Joana Prado, via rede social.



– Se seus 21 anos de história lhe renderam fôlego para as derrotas, o passado recente lhe cobra vitórias. Ontem foi só mais uma luta e, erradamente, todos queríamos uma borracha mágica que apagasse este passado recente.Ele ontem se desculpou, mostrando que para aquém e além do Fenômeno há um ser humano e mais uma vez, se superando, ou melhor, nos superando. @vitorbelfort o octógono está pequeno para você – escreveu Joana em seu Instagram.



Belfort garantiu confiar em suas habilidade e sugeriu um confronto com o também brasileiro Anderson Silva para encerrar a carreira:



– Eu confio nas minhas habilidade de finalizar qualquer luta. Existe um cara (que eu gostaria de enfrentar) que faz barulho há muito tempo. Anderson (Silva), talvez no Rio — declarou o lutador, se referindo ao UFC 212, que acontece no dia 3 de junho.



