Murray avança às quartas de final do torneio de Dubai

Vitória no deserto

Tenista britânico não teve trabalho nesta quarta-feira no ATP 500 dos Emirados Árabes Unidos

O britânico Andy Murray, número 1 do mundo, venceu o espanhol Guillermo García-López, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do torneio de Dubai.

O líder do ranking ATP superou o confronto com parciais 6/2 e 6/0, avançando para as quartas de final da competição.

O torneio de Dubai é disputado em quadra rápida e distribui US$ 2.858.230 em premiações.

Resultados de quarta-feira no torneio de Dubai

Simples masculino - Oitavas de final:

Andy Murray (GBR) derrotou Guillermo García-López (ESP) 6/2, 6/0

Philipp Kohlschreiber (ALE) derrotou Daniil Medvedev (RUS) 6/4, 6/4

Lucas Pouille (FRA) derrotou Marius Copil (ROM) 6/1, 6/4

Fernando Verdasco (ESP) derrotou Roberto Bautista (ESP) 6/4, 3/6, 7/5

Gael Monfils (FRA) derrotou Daniel Evans (GBR) 6/4, 3/6, 6/1

Robin Haase (HOL) derrotou Tomas Berdych (TCH) 3/6, 6/3, 6/4

Damir Dzumhur (BOS) derrotou Marcel Granollers (ESP) 6/3, 6/4

