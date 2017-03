Na briga contra o rebaixamento, Hamburgo vence e embola tabela

Campeonato Alemão

A situação do Hamburgo segue complicada no Campeonato Alemão. No entanto, neste domingo, a equipe do norte da Alemanha conseguiu um importante resultado dentro de casa, diante do Hertha Berlim, com a vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 23ª rodada da competição nacional.

O sueco Albin Ekdal marcou pela primeira vez na Bundesliga e garantiu os três pontos preciosos ao Hamburgo, que desde a sua criação, em 1887, nunca foi rebaixado. O triunfo foi apenas o quarto da equipe atuando em sua casa, o Volksparkstadion, nesta temporada.

Com o resultado, o time comandado pelo alemão Markus Gisdol, segue na zona da degola, na 16ª posição, mas chega aos 23 pontos, empatando com o Wolfsburg, 15º por conta do saldo de gols.

A vitória ainda deixa o Hamburgo a dois pontos do Werder Bremen e a quatro do Schalke 04, que ocupa a 13ª colocação na tabela. O Hertha Berlim, por sua vez, segue na quinta posição, com 37 pontos.

Na próxima rodada, o Hamburgo enfrenta o Borussia Mönchengladbach, no domingo, dia 12, às 13h30 (de Brasília), em casa, enquanto o Hertha enfrenta o Borussia Dortmund, no sábado, dia 11, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

