Na briga pelo Maracanã, grupo francês já fez cinco propostas financeiras pelo estádio

Quem pega?

Na briga pela gestão do Maracanã pelos próximos 35 anos, o grupo francês Lagardère já apresentou um total de cinco propostas financeiras à Odebrecht, que lidera o consórcio que administra o estádio atualmente.

A primeira oferta ocorreu há oito meses – ou seja, antes do início do atual processo de venda da concessão do Maracanã – e a última no final de fevereiro. Os valores das propostas, entretanto, variaram pouco, ficando entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões.