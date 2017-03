Na China, Tardelli e Gil garantem vitória sobre o time de Felipão

Do lado de lá

No duelo mais aguardado da segunda rodada do Campeonato Chinês, o Shandong Luneng derrotou o Guangzhou Evergrande por 2 a 1, em casa, nesta sexta-feira. A vitória veio após uma virada e, cabe ressaltar, com gols dos brasileiros Gil e Diego Tardelli. Huang Bowen anotou para o time de Felipão.

Logo no início do confronto, o Evergrande abriu o marcador, com o volante local Bowen, que via sua equipe ter mais a posse de bola e criar perigosas chances de ampliar. No entanto, a história mudou a partir da segunda etapa.



Também no início de um tempo, Gil fez para o time mandante, de cabeça, deixando tudo igual. Empurrado pela torcida, o time laranja chegou à virada com o seu astro, Diego Tardelli, esbanjando oportunismo na reta final.

Com os brasileiros Paulinho, Alan, Ricardo Goulart, o Guangzhou Evergrande não teve forças para balançar a rede novamente, permitindo que a equipe de Junan saísse com o triunfo, o segundo em dois jogos.

Sem o mesmo protagonismo da dupla do Shandong Luneng, Hulk e Oscar não marcaram, mas colaboraram na vitória do Shanghai SIPG contra o Yanbian por 2 a 0, em casa. O primeiro, aliás, deu a assistência para o gol que inaugurou o marcador, anotado por Lu Wenjun. Wu Lei fez o segundo do time de Xangai, que poupou Elkeson, mas manteve o 100% de aproveitamento na liga.

Já o Jiangsu Suning, de Ramires, também atuou diante de seu torcedor, contudo não saiu de um sonolento 0 a 0 com o Tianjin Teda. O volante ex-Cruzeiro levou cartão amarelo e teve atuação apenas discreta no confronto.