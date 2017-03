Nadal desfalca Espanha em duelo contra Sérvia na Copa Davis

A ausência





Foto: GREG WOOD / AFP

A capitã Conchita Martínez anunciou, nesta terça-feira, que os tenistas Pablo Carreño, Albert Ramos, Marcel Granollers e Marc López vão formar o time espanhol da Copa Davis, que vai enfrentar a Sérvia entre os dias 7 e 9 de abril.

A equipe espanhola não vai contar com a presença de Rafael Nadal, que no início do mês adiantou a possibilidade de não participar das quartas de final do torneio.

– A minha intenção era jogar a primeira eliminatória, mas fiquei muito cansado no Aberto da Austrália. Contra a Sérvia, o certo era que eu descansasse, a não ser que seja disputado no saibro – afirmou Nadal, sexto melhor tenista do mundo, durante o torneio de Acapulco.

Nadal disse não saber a dificuldade que é jogar fora de casa outra vez, contra um time tão forte quanto a Sérvia. A quadra é rápida e as condições, segundo ao espanhol, favorecem a adversários.

– Mas tenho a confiança nos nossos jogadores, que estão fazendo grande temporada – afirmou Conchita, em comunicado da Federação Espanhola de Tênis.