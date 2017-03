Nadal, Federer e Djokovic avançam em Indian Wells

Masters 1000

Os favoritos Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djkovic garantiram, com tranquilidade, suas vagas na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O espanhol Rafael Nadal, quinto do mundo, superou por 6/3 e 6/2 o argentino Guido Pella e agora enfrentará o compatriota Fernando Verdasco.

O suíço Roger Federer precisou de apenas 51 minutos para superar o francês Stephane Robert (81º da ATP) por 6/2 e 6/1. Na próxima rodada, o ex-número um do mundo vai encarar o americano Steve Johnson (27º).

O sérvio Novak Djokovic derrotou o britânico Kyle Edmund por 6/4, 7/6 (7-5) e terá um duelo mais complicado na próxima fase, contra o argentino Juan Martín del Potro.