"Não temos medo de ninguém", diz Matuidi na véspera de jogo contra o Barcelona

O meia Blaise Matuidi do Paris Saint-Germain afirmou, nesta terça-feira, que tem "respeito pelo Barcelona" e não teme a ninguém na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, às 16h45min, o PSG encara o time espanhol no jogo de volta das oitavas de final.

— Não temos medo de ninguém, estamos concentrados no nosso jogo. Sabemos que Messi é um grande jogador, assim como outros do Barcelona, e temos um enorme respeito por essa equipe. Foi com esses jogadores que eles ganharam tantas coisas nos últimos anos — falou Matuidi na coletiva de imprensa que antecede a partida decisiva.

Os franceses têm a vantagem de 4 a 0, conseguida na primeira partida, em Paris.



— Conseguimos bons resultados fora de casa nesses momentos e queremos continuar assim. Vamos jogar em um estádio difícil e contra um grande time, mas somos capazes de fazer grandes feitos. Temos bons jogadores no PSG. Vamos jogar como sabemos para conseguir a classificação — acrescentou o meia.

O francês comentou os pontos fortes do adversário:

— O Barcelona é muito forte, eles se baseiam na posse de bola no meio do campo, o que impõe dificuldades aos rivais. Ter a bola também faz parte da nossa maneira de jogar e quando não a temos vamos tentar roubar do adversário. Não é uma batalha apenas no campo, mas em todos lugares.

