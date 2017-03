Nenê treina com bola no Vasco e chances de retorno contra o Vitória aumentam 

Reforço importante

O treino desta segunda-feira em São Januário teve uma boa notícia para a torcida vascaína. O meia Nenê participou da atividade com bola junto com o grupo nesta tarde. Assim, aumentaram as chances de o camisa 10 voltar ao time contra o Vitória, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, após lesão na coxa esquerda.

Desfalque do Vasco diante do Vila Nova na última quarta-feira, Nenê sofreu uma lesão no bíceps femoral, na região posterior da coxa esquerda, na partida contra o Flamengo, pela Taça Guanabara. O meia passou os últimos dias em tratamento e voltou a treinar com bola nesta segunda, mostrando que está progredindo na recuperação.

O atacante Kelvin está na torcida para que o meia tenha condições de jogar contra o Vitória. Segundo ele, o camisa 10 é um jogador qualificado que pode decidir uma partida em um lance.

— O Nenê é um jogar de muita qualidade, pode decidir o jogo em um lance pela técnica que tem. Para o adversário isso é complicado, não é um jogador qualquer. Acho que tem muito para nos ajudar se voltar agora. Se voltar bem, vai ajudar muito nesse jogo — disse Kelvin em coletiva após o treino.

Fabuloso treina, mas estreia ainda é incerta

O atacante Luis Fabiano também treinou junto ao grupo e fez os mesmos trabalhos que os outros jogadores. No entanto, o Vasco ainda não divulgou quando será a sua estreia. Sua participação na partida contra o time baiano em São Januário é difícil, mas não está descartada.

Kelvin contou que o Fabuloso vem treinando bem. Porém, ele deixou para o atacante e o técnico Cristóvão Borges sua escalação para quinta-feira.

— Não sei se o Luis Fabiano está preparado para quinta. Ele que tem que sentir isso. É um jogador mais experiente, não pode se precipitar. Quem tem que saber isso é ele e o treinador que escala. Deixa isso com eles. Está treinando bem, no último coletivo já deu assistência e tudo. Vai ajudar muito — comentou Kelvin.

