Neymar rebate crítica de jornalista nas redes sociais: "Chora"

Depois da virada

O atacante Neymar usou o Instagram Stories para rebater uma crítica do jornalista André Rizek, do SporTV, feita durante o jogo entre Barcelona e PSG, pela Liga dos Campeões. O jogador fez dois gols e comandou a goleada por 6 a 1 que garantiu a virada no placar agregado depois de o time espanhol ter perdido o jogo de ida por 4 a 0.

Leia mais:

Xabi Alonso anuncia aposentadoria aos 35 anos

Manchester City empata com o Stoke pelo Campeonato Inglês

Veja os memes da vitória histórica do Barcelona sobre o PSG

Inicialmente, Rizek usou o Twitter para criticar Neymar:

É sério que Neymar vai estragar esse jogaço com o insuportável cai-cai brasileirinho? Craque. Mas que péssimo hábito, hein? — Andre Rizek (@andrizek) March 8, 2017

Depois da partida, Neymar usou a ferramenta do Instagram em que as postagens se apagam depois de 24 horas para rebater a crítica. Ele escreveu "Choraaaaaa" e rostos de risadas sobre uma reprodução do tuíte de Rizek.

O jornalista do SporTV voltou a falar sobre o caso no Twitter:

Prezado craque @neymarjr, não é questão de chorar... É que, depois de sofrer pênalti discutível, você e Suarez se jogaram em TODOS os lances — Andre Rizek (@andrizek) March 9, 2017

E sinceramente jogadores como você (@neymarjr) e Suarez, mesmo arrebentando com o jogo, monstros, ficam menores assim. Só uma opinião. Abs — Andre Rizek (@andrizek) March 9, 2017

Não é minha função torcer por brasileiro... Gosto de futebol. E pelo que você (também) jogou hoje, em vez de chorar te parabenizo @neymarjr — Andre Rizek (@andrizek) March 9, 2017

O Barcelona avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. O adversário será definido em sorteio.

*ZHESPORTES