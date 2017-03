No retorno de Dedé, Cruzeiro e Joinville empatam sem gols

Primeira Liga

Na Arena Joinville, os garotos do sub-20 do Joinville empataram com os reservas do Cruzeiro, 0 a 0, na última rodada do Grupo C da Primeira Liga. Com o resultado, o Coelho catarinense está eliminado da competição, enquanto a Raposa garantiu a primeira colocação no grupo. A equipe mineira promoveu o retorno de Dedé ao time desde a lesão em fevereiro de 2016. Pelos estaduais, o Joinville terá o clássico contra o Criciúma pela frente, na Arena. Já o Cruzeiro irá enfrentar o Uberlândia no Parque do Sabiá.

A Raposa teve a primeira oportunidade aos 16 minutos, depois de boa trama entre Rafinha e Raniel, o atacante chutou e, com o desvio, a bola saiu pela linha de fundo em escanteio. Na sequência, Lucas Silva arriscou de fora da área e levou perigo. A primeira oportunidade do Joinville veio aos 25, quando Léo Coltro cabeceou de costas e a bola foi por cima do gol de Lucas França. O Cruzeiro respondeu na finalização de Élber, em que Ferreira fez grande defesa. Na última oportunidade do primeiro tempo, Raniel chegou a driblar o goleiro catarinense, mas jogou para fora sem goleiro.

No segundo tempo, novamente a partida recomeçou em um ritmo lento. O Cruzeiro teve a primeira chance, após escorada de Dedé para Murilo Cerqueira, que cabeceou para fora. Aos 14, Raniel fez a jogada sozinho e cruzou, a bola passou na frente do gol e nenhum jogador cruzeirense conseguiu empurrá-la pro gol. Depois, o Cruzeiro perdeu três chances claras de abrir o placar: aos 31, Élber cruzou e Alex, na frente de Ferreira, finalizou para fora. Quatro minutos depois, Rafinha cruzou para Fabrício finalizar para grande defesa do goleiro do Joinville e no rebote, o próprio lateral perdeu uma chance incrível. E no último lance da partida, Marcus Vinícius perdeu mais uma oportunidade clara de gol, na pequena área, aos 48 minutos.

*LANCE