No Wembley, Inglaterra faz 2 a 0 sobre a Lituânia

Eliminatórias europeias

Com uma boa exibição, a Inglaterra bateu a Lituânia por 2 a 0 em o jogo pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias europeias. Defoe e Vardy, que veio do banco, foram os autores dos gols no Wembley.



Com mais três pontos, a Inglaterra chega aos 13 e lidera com folga a chave, além de continuar com a defesa sem ser vazada — a única na Europa. Os lituanos, por sua vez, permanecem com cinco e muito distantes da Copa-2018.

Mesmo com desfalques na defesa, sem Cahill e Smalling lesionados, o técnico Gareth Southgate não viu sua equipe ser ameaçada durante a peleia. Principalmente por Defoe inaugurar o marcador logo aos 22 minutos do primeiro tempo. O atacante do Sunderland anotou após bela jogada do insinuante Sterling.



Com a vantagem no marcador, a Inglaterra seguiu soberana nas ações, ainda mais com as boas atuações dos articulares Alli e Lallana. Já maduro, o segundo gol veio na etapa complementar e acentuou a superioridade dos mandantes. Vindo do banco, Vardy recebeu do camisa 20 do Liverpool e deixou a sua marca no convincente triunfo dos ingleses.



*LANCEPRESS