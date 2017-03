Nos pênaltis, Corinthians elimina o Brusque da Copa do Brasil

Jogo duro

O Corinthians venceu o Brusque-SC nos pênaltis por 5 a 4 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil — o Luverdense será o adversário, agora em jogos de ida e volta, será o próximo adversário.

Tudo levava a crer que a Fiel deixaria o Estádio Augusto Bauer de ressaca. Após atuação ruim no tempo normal e empate sem gols, o Corinthians viu seu grande reforço para a temporada, o meia Jadson, perder pênalti em sua reestreia. Contudo, a equipe da casa errou as duas últimas cobranças, com João Carlos (no travessão) e Carlos Alberto (para fora), e o Timão garantiu a vaga na terceira fase da competição nacional, na qual enfrentará o Luverdense.

A classificação alvinegra veio em um jogo digno de quarta de cinzas. O folião que, depois de quatro dias de gandaia, decidiu assistir ao jogo repousando em seu sofá ou cama muito provavelmente teve de lutar contra o sono no primeiro tempo. Quase nada aconteceu nos 45 minutos iniciais. O time da casa teve mais posse de bola, trocou muito mais passes, mas foi dos paulistas a principal chance, em chute de Maycon.

Com Léo Jabá e Romero pelas pontas e Fellipe Bastos apagadíssimo por dentro, o Timão não tinha nem harmonia, muito menos evolução. Faltava quem pensasse o jogo. Os donos da casa até demonstravam organização tática, faziam triangulações, saiam da defesa para o ataque com a bola no chão, mas perdiam pontos no quesito efetividade.

Na etapa final, porém, algumas "alegorias" deram um pouco de emoção ao jogo. A principal delas foi a reestreia de Jadson pelo Corinthians. Maior contratação do clube para a temporada, o meia demonstrou falta de ritmo de jogo pelos cinco meses longe dos gramados e, apesar de alguns bons passes, não brilhou. O pior viria depois, nas penalidades...

Também teve polêmica na apuração de um lance. Aos 20, Pablo deu carrinho em Jonatas Belusso, e o Brusque pediu pênalti. O jogador estava em posição legal ao receber a bola, mas foi tocado fora da área. O árbitro Péricles Bassols mandou o samba seguir e nem falta marcou.

Aos poucos, os sentimentos que foram aflorando não eram nada carnavalescos: tensão, nervosismo, ansiedade... Os pênaltis eram iminentes e traziam recordações ruins para o Timão, que havia perdido as últimas quatro decisões que disputara assim para Grêmio (2013), Palmeiras (2015), Audax (2016) e São Paulo (janeiro de 2017).

Apesar do início ruim, com Jadson errando logo a primeira cobrança, o Timão recebeu nota 10 em tranquilidade e acertou todas as outras batidas, com Giovanni Augusto, Maycon, Fagner, Jô e Romero.

Classificado, o Corinthians não terá pouco tempo para descansar antes do próximo desfile. Já no sábado o Timão põe o bloco na rua em clássico contra o Santos, na Arena.

