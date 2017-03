Novidades na programação esportiva da Rádio Gaúcha

No ar

Filipe Gamba será o novo apresentador titular do tradicional programa Esportes ao Meio-Dia, da Rádio Gaúcha. Ele dividirá com Eduardo Gabardo a ancoragem do Balanço Final, com a repercussão da rodada de futebol. As novidades começarão a partir do Gre-Nal de amanhã.

Quais são os planos para o Esportes ao Meio-Dia?

O Esportes ao Meio-Dia sempre teve um ritmo dinâmico de trazer todas as informações do dia, e isso não mudará. O que pretendemos é nos aproximar ainda mais das redes sociais, daquilo que for assunto. Vou te dar um exemplo: se tem algum tema esportivo entre os trending topics do Twitter, trataremos sobre isso. Queremos incentivar a interatividade com os ouvintes, especialmente pelo WhatsApp.

E no programa em si, alguma mexida?

Temos uma ideia, de trazer todas as segundas-feiras, algum convidado especial que possa enriquecer o debate da meia hora. Este plano poderá ser estendido, de acordo com a necessidade da rodada, para os meios de semana também. Desta maneira, imagino que daremos mais peso às opiniões e análises dos fatos.

Para o Balanço Final, como será?

Vamos aproveitar mais um produto muito importante aqui da Rádio Gaúcha: a análise tática de Gustavo Fogaça. Esta será uma chave do programa, para explicar os desempenhos e resultados da dupla Gre-Nal. No programa, faremos uma pequena alteração na transição, com um pouco menos de formalidade, para o Balanço Final, na verdade, ser a sequência da jornada esportiva. Outro plano é aprofundar informações de outros lugares. Digamos que ocorra algo em uma partida concomitante, tentaremos colocar alguém no ar para explicar o fato. Claro, manteremos a interatividade, provocando os ouvintes com uma enquete já na largada.

Arbitragem é sempre um tema polêmico em fim de rodada.

Por isso, Diori Vasconcelos fará uma análise do desempenho dos árbitros e auxiliares utilizando o mesmo mecanismo da Associação Nacional. Assim, a avaliação terá um embasamento mais formal.

*ZHEsportes