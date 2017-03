Novo Hamburgo cede virada e perde para o Ypiranga em Erechim

Segue líder

O Novo Hamburgo não resistiu ao Ypiranga, sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 em Erechim. Apesar da segunda derrota consecutiva, o time do Vale do Sinos no Gauchão segue líder do Gauchão.



Os gols do Ypiranga foram marcados por Léo Carioca, contra, e Talles Cunha. Branquinho fez para o Novo Hamburgo.



Na próxima rodada, o time de Erechim encara o Inter, às 19h30min no Colosso da Lagoa, e o Novo Hamburgo recebe o Grêmio às 21h45min no Estádio do Vale.



