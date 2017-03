Novo Hamburgo, São José e São Paulo-RG conhecem seus grupos na Série D

Quarta divisão

Novo Hamburgo, São José e São Paulo-RG conheceram nesta quinta-feira seus adversários na fase de grupos da Série D nacional. A competição começa no dia 21 de maio e terá 68 participantes. Quatro times sobem para a Terceira Divisão.

Leia mais:

Novo Hamburgo vence Passo Fundo por 4 a 1 e continua 100% no Gauchão

Tudo sobre o Gauchão 2017

Mais uma vez, o torneio será regionalizado. Serão 17 chaves com quatro times em cada. Classificam-se para os mata-matas os líderes de cada grupo mais os 15 melhores segundos colocados.



Os gaúchos estão nos grupos 15, 16 e 17, que conta com participantes dos vizinhos São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

No 15 está o São Paulo. A equipe de Rio Grande começará a disputa enfrentando o XV de Piracicaba no interior paulista. Depois, receberá o Operário-PR. Termina o primeiro turno visitando o Brusque em Santa Catarina. No returno, os mandos são invertidos.

No 16 está o Novo Hamburgo. O atual líder do Gauchão terá seu primeiro jogo no Estádio do Vale contra o São Bernardo. O segundo será contra o J.Malucelli no Paraná. Finalizando o primeiro turno, recebe o Inter de Lages-SC.

No 17 está o São José. O Zequinha inicia a disputa no interior paulista contra o Ituano. Na segunda, recebe o Metropolitano-SC. E a última partida do primeiro turno será em Londrina (ou Cornélio Procópio) contra o PSTC.

*ZHEsportes