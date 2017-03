Nurmagomedov é impedido de lutar, e duelo com Ferguson é cancelado

MMA

Uma bomba tirou o ar dos fãs que estão ansiosos para o UFC 209, que acontece neste sábado, em Las Vegas. Devido a problemas de saúde, Khabib Nurmagomedov foi impedido por médicos de atuar no evento e o duelo com Tony Ferguson, que seria válido pelo título interino dos leves, acabou cancelado pela organização.



Leia mais:

Mark Hunt quer medidas duras contra o doping no MMA e diz que foi forçado pelo UFC a lutar

Caju Freitas: duas armas para St. Pierre vencer

Claudia Gadelha é confirmada em duelo contra polonesa no UFC 212



A informação foi noticiada por oficiais do UFC durante a pesagem oficial do show e confirmada no site da franquia. A disputa pelo cinturão interino dos leves foi cancelada devido a orientações médicas, já que Khabib não aparentou estar apto a participar do combate depois de ser internado na quinta-feira à noite. Esta foi a terceira vez que o duelo entre Nurmagomedov e Ferguson acabou adiado. Nas duas primeira vezes, a causa do cancelamento foi lesão de ambos os atletas.



Sem Nurmagomedov E Ferguson pelo título interino dos leves, o UFC 209 conta com a disputa de cinturão dos meio-médios entre Tyron Woodley e Stephen Thompson, além de apresentações de nomes como Rashad Evans, Mark Hunt, Alistair Overeem, Lando Vannata, entre outros. O show tem dois brasileiros em ação: Iuri Marajó e Luis Henrique "KLB".



*LANCEPRESS