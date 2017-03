O grande clássico, o líder à espreita e um drama no Z-2: a eletrizante 6ª rodada do Gauchão

Campeonato Gaúcho

A sexta rodada do Gauchão será especial. A começar pela primeiro jogo, o de sábado, às 18h30min, na Arena do Grêmio. O clássico Gre-Nal 412 poderá definir os rumos de gremistas e de colorados nesse primeiro semestre. Mas se o Gre-Nal abrirá a rodada, há jogos de grande importância para o campeonato. No domingo e na segunda-feira.

Em briga direta pela classificação, Brasil e São Paulo disputarão o clássico da Zona Sul, no Estádio Bento Freitas. O jogo vale a oitava vaga às quartas de final do Gauchão. O time de Rio Grande é o oitavo colocado, enquanto que a equipe de Pelotas está em nona.

Leia mais:

Inter faz treino fechado em Viamão e mantém mistério para o Gre-Nal

Inter oficializa contratação do zagueiro Victor Cuesta

Danilo fala de mudança de atitude e importância de vitória no Gre-Nal

— É um clássico diferente, com dois times em busca da recuperação — comenta Gilson Maciel, técnico do São Paulo de Rio Grande. — Espero um jogo nervoso e tenso, em função da rivalidade e da situação das equipes na tabela. A nossa postura será a mesma: equilíbrio entre ataque e defesa. Ainda que o Brasil use muito bem o fator local — acrescenta Gilson.

No Centenário, o Caxias tentará manter viva a perseguição ao líder Novo Hamburgo diante do Cruzeiro. Depois de embalar no Estadual, o time do goleiro Marcelo Pitol sonha obter logo a classificação à etapa seguinte do campeonato.

— Os resultados estão vindo. Essa equipe não veio para brigar contra o rebaixamento, veio para estar disputando no topo da tabela e quer estar classificada o quanto antes. Todos nós entendemos isso e estamos correndo atrás desse objetivo que é ganhar dentro de casa e ficar mais próximo de uma passagem à próxima fase — diz Pitol.

Ainda na Serra, mas em Veranópolis, mais um clássico regional. Os donos da casa receberão o Juventude. Com campanhas semelhantes, os dois clubes buscam um melhor posicionamento na classificação, a fim de administrar as rodadas decisivas do Campeonato Gaúcho, de olho na vaga. O Juventude terá o reforço de Taiberson. O atacante, emprestado pelo Inter, deverá estrear no Antônio David Farina.

— Me sinto pronto. Não estou na minha melhor forma física, mas me sinto confiante para jogar — avisa o ex-colorado.

No Z-2 do Estadual, um drama em confronto direto. Em Gravataí — o Passo D'Areia não está liberado para torcedores porque o estádio não tem a liberação dos Bombeiros, podendo receber somente jogos a portões fechados —, o São José receberá o Ypiranga. Eles são os lanternas do Estadual e, até o momento, as duas equipes a serem rebaixadas na temporada.

Enquanto isso, o líder do Gauchão assistirá aos demais times se enfrentarem no domingo e tentará ampliar a sua vantagem à frente da tabela na segunda-feira, quando receberá o Passo Fundo no Estádio do Vale. Com 15 pontos, a equipe do técnico Beto Campos manterá a ponta, mesmo que tropece em casa diante de um time em crise — e que recentemente trocou o técnico Paulo Porto por Leocir Dall'Astra. Apesar disso, o Novo Hamburgo projeta uma vitória para encaminhar a classificação entre os quatro melhores colocados do Estadual.

— Será um jogo bem difícil, ainda mais com a troca da comissão técnica no Passo Fundo. Mas esperamos manter a nossa regularidade. Jogar na segunda-feira pode se tornar uma vantagem por tudo o que construímos. Uma vitória nos deixará bem perto da classificação entre os quatro. Estamos projetando que, com 18 pontos, um time já esteja garantido entre os quatro melhores da fase de classificação — aposta Beto Campos.

A 6ª rodada:

Sábado

Arena, Porto Alegre

18h30min

Grêmio x Inter





Domingo

Bento Freitas, Pelotas

16h





Brasil x São Paulo

Vieirão, Gravataí

16h30min





São José x Ypiranga

Centenário, Caxias do Sul

17h

Caxias x Cruzeiro







Antônio David Farina, Veranópolis

18h30min

Veranópolis x Juventude







Segunda-feira

Estádio do Vale, Novo Hamburgo

20h15min

Novo Hamburgo x Passo Fundo

* ZHESPORTES