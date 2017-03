Organizadores do Canadá fecham acordo e GP continua até 2029  

Fórmula-1

Os organizadores do GP do Canadá assinaram um novo acordo que manterá o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Montreal até 2029. As conversas sobre a extensão do contrato, que iria até 2024, começaram no ano passado.

Havia preocupações, porém, sobre as chances do Circuito Gilles Villeneuve de permanecer no calendário da F-1, pois perderá o prazo de 2017 para atualizar suas instalações de boxes.

Os organizadores concluíram um acordo com o novo proprietário da F1 Liberty Media e, como parte do acordo, as autoridades da cidade de Montreal se comprometeram a fornecer fundos para modernizar o edifício da garagem — que funciona desde 1988.

— É um contrato longo e que nos dá tempo para planejar e trabalhar na melhoria das instalações — disse o promotor François Dumontier à revista britânica Autosport.

— Com as novas garagens em 2019, a extensão do contrato era importante. Será um edifício completamente novo, com o atual demolido — completou.

A pista de Montreal faz parte do calendário de F-1 há quase quatro décadas, hospedando seu primeiro GP em 1978 e só ficando de fora por dois anos desde então.

