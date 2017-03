Palmeiras inscreve Arouca e dois da base na Libertadores; veja a lista

Lesão superada

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a Libertadores. Arouca, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, está entre os relacionados. O camisa 5 viajou com mais 20 atletas para a estreia do time, nesta quarta-feira, contra o Atlético Tucumán (ARG). Sem Thiago Martins e Moisés, lesionados, o clube subiu dois atletas da base.

Léo Passos, meia de 18 anos, assumirá a camisa 10 de Moisés enquanto o meio-campista se recupera de uma lesão no joelho. Vitão, zagueiro de 17 anos, é quem substitui Thiago, que também terá de operar o joelho. Como a Libertadores será disputada durante todo o ano, os dois machucados podem substituir os garotos no mata-mata da competição.

Dos que estão no grupo de 30 atletas, são desfalques para a estreia, além de Thiago e Moisés: Mina (suspenso por expulsão em 2016, pelo Santa Fé), Fabiano (transição física após lesão na coxa), e Tchê Tchê (readquirindo a melhor forma). O camisa 8 tinha a expectativa de ser convocado para a estreia, mas ainda não está totalmente confiante após a fratura no ombro esquerdo.

O Verdão treinou nesta segunda-feira, em atividade fechada na Academia de Futebol e viaja à noite para a Argentina. O último trabalho será no estádio do jogo, o Monumental José Fierro, na terça à noite. Veja abaixo quais os atletas convocados para o duelo:

Confira os 21 relacionados para a viagem:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Hugo

Meio-campistas: Arouca, Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Thiago Santos

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Keno, Róger Guedes e Willian

Veja os 30 inscritos na Libertadores:

1- Fernando Prass

2- Jean

3- Edu Dracena

4- Vitor Hugo

5- Arouca

6- Egídio

7- Dudu

8- Tchê Tchê

9- Alecsandro

10- Léo Passos

11- Zé Roberto

12- Miguel Borja

13- Vitão

14- Jailson

15- Michel Bastos

16- Vitinho

17- Erik

18- Alejandro Guerra

19- Rafael Marques

20- Raphael Veiga

21- Thiago Santos

22- Fabiano

23- Róger Guedes

24- Vinicius Silvestre

25- Antônio Carlos

26- Yerry Mina

27- Keno

28- Hyoran

29- Willian

30- Felipe Melo