Palmeiras não terá Tchê Tchê, mas Felipe Melo volta contra o Red Bull

Ainda em transição entre a parte física e técnica, Tchê Tchê não voltará a jogar nesta sexta-feira, contra o Red Bull. O meio-campista está recuperado de uma fratura no ombro esquerdo, mas não foi relacionado pelo técnico Eduardo Baptista. Já Felipe Melo, que ficou de fora da última partida com um corte profundo no supercílio, voltou à lista e deve ser titular.

A ausência de Tchê Tchê indica que ele dificilmente será titular contra o Atlético Tucumán, na quarta-feira, e inclusive corre o risco de não ser relacionado. Eduardo repetiu na entrevista desta tarde que o confronto pode ser de bastante contato, e o técnico quer ver o atleta com mais confiança depois da fratura sofrida há três semanas.

Sem ele, Zé Roberto deve ser mantido no meio-campo, agora com Felipe Melo, e Egídio na lateral esquerda. Edu Dracena, que jogará a estreia da Libertadores, pois Mina está suspenso, também começa a partida contra o Red Bull ao lado de Vitor Hugo - o colombiano será reserva.

A dúvida está no ataque. O treinador diz que o time desta sexta será basicamente aquele que começará na Libertadores, mas não está garantido se Borja já começará a partida no Estadual - Willian é o seu concorrente.

A escalação deve ter: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo e Zé Roberto; Michel Bastos, Dudu e Keno; Willian (Borja).

Com 12 pontos, o Verdão lidera o Grupo C do Paulistão após seis rodadas. O jogo diante do Red Bull começa às 21h05, no estádio Moisés Lucarelli.

