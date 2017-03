Para encaminhar classificação, Canoas enfrenta o São Bernardo neste sábado pela Superliga

Vôlei

Após a pausa para as festas de Carnaval, a Superliga volta com tudo neste sábado. Às 11h de sábado, o Lebes/Gedore/Canoas visita o São Bernardo pela Superliga masculina de vôlei.

A equipe do técnico Marcelo Fronckowiak é oitava colocada com 20 pontos conquistados, enquanto o time do Interior de São Paulo ocupa a 11ª posição com apenas 12.

Uma vitória da equipe gaúcha aliada a uma derrota do Bento Vôlei, que joga contra o Caramuru/Castro também no sábado, garante classificação do Lebes/Gedore/Canoas às quartas de final da Superliga.

*ZHESPORTES