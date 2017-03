Paraguai recebe o Equador em partida decisiva pelas Eliminatórias

Futebol

Será no tradicional Estádio Defensores del Chaco que o Paraguai terá a missão de "matar ou morrer" diante do Equador. Nesta quinta-feira, a pressionada equipe de Francisco Arce entra em campo às 20h, visando a classificação à Copa-2018. O confronto será válido pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Leia mais:

Uruguai x Brasil: relembre jogos históricos, conheça os craques e veja as estatísticas do confronto

Alisson se diz bem na Seleção, mas cogita deixar a Roma

Alegretenses seguem a Seleção para apoiar assistente de Tite



Em sétimo lugar e com 15 pontos somados, o Paraguai não terá o atacante Nelson Valdez e o lateral Miguel Samudio, ex-Cruzeiro. Lesionados, eles foram cortados inclusive do duelo contra o Brasil - a ser realizado no dia 28, fora.



– Estou confiante de que vamos fazer uma grande partida, com força e garra. É matar ou morrer, como todo jogo das Eliminatórias – disse Arce, que vê sua equipe atrás da zona de classificação por quatro pontos, atualmente.



Sem o lateral Cristian Ramírez, o Equador chega com moral ao confronto em Assunção, até pela ótima vitória na última rodada, diante da Venezuela (3 a 0). Com 20 pontos e na terceira posição, a seleção comandada por Gustavo Quinteros prega cautela com os rivais "imprevisíveis".



– O Paraguai é imprevisível. Às vezes joga bem e em outras ocasiões, não – disse Quinteros.



– Equador é muito competitivo e completo. Fazendo uma partida inteligente contra o Paraguai, podemos conseguir um bom resultado – salientou o goleador Felipe Caicedo.



*LANCEPRESS