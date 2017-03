Pedrinho dá possibilidades para Carille deixar Corinthians "mais leve"

Copa do Brasil

O meia-atacante Pedrinho fará seu primeiro jogo como titular do Corinthians nesta quinta-feira, às 17h, contra o Red Bull Brasil, pela décima rodada do Paulistão. Inscrito na semana passada no campeonato no lugar do lesionado Vilson, o jovem de 18 anos dá opções para o técnico Fabio Carille deixar o Timão "mais leve".

Leia mais:

Pedro Ernesto: "Éverton Ribeiro seria um reforço maravilhoso"



Cacalo: "Objetivo maior é preparação para a Libertadores"



Pedrinho estreou no segundo tempo da partida diante da Ferroviária, no último domingo. Ele atuou no lugar de Jadson, pela direita, enquanto o camisa 77 foi centralizado e Rodriguinho ficou mais responsável pela armação vindo trás. Para o jogo contra o Red Bull Brasil, Pedrinho entrará justamente no lugar de Jadson, suspenso.

- O time ficou mais leve sem o Gabriel, um primeiro volante, trazendo o Rodriguinho para armar, jogando o Jadson para dentro e na direita com Pedrinho, um jogador inteligente que entrou muito bem - analisa Carille.

Pedrinho também vem para preencher uma lacuna no elenco. Os jogadores com características parecidas com a dele preferem atuar pela esquerda, como Romero, Marlone, Léo Jabá e Giovanni Augusto. O canhoto Marquinhos Gabriel seria uma opção para a direita, mas sofre com lesões e não consegue ter uma sequência na equipe.

O jovem, inclusive, desbancou outros concorrentes quando abriu a vaga de Vilson entre os 28 inscritos no Paulistão. Mendoza, Bruno Paulo e Luidy seguem treinando no CT Joaquim Grava, mas não são aproveitados para as partidas.

Já Pedrinho agradou em poucos treinos. Ele subiu ao profissional após o título da Copinha em janeiro e chamou atenção pela desenvoltura e boas jogadas nas atividades.

Além de oportunidades na equipe, Pedrinho ganhará valorização em seu contrato. O Corinthians prepara um novo vínculo para o meia-atacante, já que o atual termina no fim de 2018. Caso aceite a oferta, ele terá aumento de salário e sua multa também será ampliada. O Timão tem 70% dos direitos econômicos.