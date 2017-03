Peru acelera obras para Jogos Pan-Americanos de 2019

Contra o relógio

Depois de vários atrasos, o Peru acelerou as obras para receber os Jogos Pan-Americanos em julho de 2019, já que as infraestruturas precisam estar prontas pelo menos seis meses antes do início das competições.



O comitê peruano (Copal) investiu US$ 900 milhões e quer finalizar as construções em dezembro de 2018. São 22 instalações que serão reformadas, ou construídas, para o torneio, sediado na capital Lima.

Na Vila Esportiva, a mais importante das obras programadas, a preparação do terreno já começou com máquinas do Exército, que adianta em três meses o processo e barateia os custos.

Serão sete edifícios, com 20 andares cada, onde vão morar 9 mil atletas de todas as partes do continente.

O presidente do Copal, Carlos Neuhaus, está otimista para entregar tudo no prazo:

– Estamos acelerando há tempos. De todas as instalações que precisamos fazer, temos 70% quase prontas.

Apesar da empolgação, a Procuradoria peruana informou no fim de fevereiro que observou vários atrasos de execução nos principais projetos, o que gera grave risco para as datas previstas pelos organizadores.

A Vila Pan-Americana está a 13% do processo, quando deveria estar a 25% da conclusão. O Coliseu del Callao e o Complexo Poliesportivo de San Isidro estão a 25%, menos dos 32% previstos para o momento.

No último fim de semana, representantes do Comitê de Coordenação da Organização Esportiva Pan-Americana(Odepa) visitaram a capital e pediram pressa aos organizadores.

– Gostaríamos que apressassem o início das obras. O normal é que tudo esteja pronto pelo menos seis meses antes dos Jogos – afirmou o vice-presidente da Odepa, Ivar Sisniega. – É a visita mais satisfatória até o momento. Vimos avanços no planejamento e em preparar tudo para fazer as licitações e construções – elogiou o mexicano.

Lima foi escolhida sede em outubro de 2013. A capital peruana superou Santiago (Chile), Ciudad Bolívar (Venezuela) e La Punta (Argentina).

– Temos algumas instalações prontas, mas precisamos fazer algumas reformas e melhoras – reconheceu Neuhaus.