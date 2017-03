Pesagem oficial do UFC Fortaleza tem atletas de toalha e alívio

Ufa!

Aconteceu na manhã desta sexta-feira a pesagem oficial do UFC Fight Night que acontece em Fortaleza, neste sábado. Logo cedo, todos os lutadores do show subiram à balança e conferiram os pesos dentro do limite de suas respectivas categorias em evento aberto apenas à imprensa.



Alguns atletas precisaram usar toalhas para se pesarem nus, mas nenhum deles excedeu o limite e todas as lutas estão confirmadas para este sábado.



Michel Trator, Bethe Correia e Francisco Massaranduba foram os lutadores que aparentaram maior sofrimento com o corte de peso. Abatidos, eles subiram na balança e comemoraram o peso batido. Rony Jason, atleta peso-pena, chegou a comemorar o sucesso na ação com um grito e um palavrão direcionado... à balança.

A batalha do peso é o primeiro passo... poucos conseguem pq estamos sempre a mil emoções por hora e muita coisa passa na cabeça!!!! Enfim conseguimos com sucesso mais uma vez! #ufcfortaleza ae vamos nós ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Bethe (@bethecorreia) em Mar 10, 2017 às 6:43 PST





Vitor Belfort e Mauricio Shogun também bateram seus pesos com tranquilidade, sem grandes expressões.



