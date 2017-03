Pezão enfrentará ex-campeão do Bellator em evento na Rússia

Duelo

O brasileiro Antônio Pezão, ex-lutador do UFC, já tem definido o próximo desafio da carreira. No dia 2 de junho, o peso pesado enfrentará o russo Vitaly Minakov pelo evento Fight Nights Global, em São Petesburgo.

Pezão chegou a ser desafiante ao cinturão do UFC, mas vive um momento ruim na carreira. Ele foi demitido pelo Ultimate depois de uma sequência de três derrotas — e apenas uma vitória em oito lutas. Em seu primeiro embate fora do UFC, também perdeu — foi derrotado por Ivan Shtyrkov por decisão unânime no Titov Boxing Promotion. Será a sua estreia no Eurasia Fight Nights.

Já Minakov é considerado o melhor peso pesado fora do UFC no mundo — no ranking do site Sherdog, ele ocupa a nona colocação. O russo está invicto, com 19 vitórias em 19 lutas na carreira no MMA. Ele já foi campeão do Bellator, mas acabou destituído do título, que não defende desde abril de 2014. Desde então, ele fez cinco lutas pelo Fight Nights. Das 19 vitórias, Minakov tem 10 nocautes, sete finalizações e duas decisões.