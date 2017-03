Poa Night Run movimenta a Capital neste sábado

Corrida

O POA Night Run, que já entrou no calendário oficial de competições de Porto Alegre, acontece neste sábado, dia 11 de março, a partir das 20h30min. A corrida noturna reunirá competidores de diversas faixas etárias, que podem optar por percursos de 3km, 5km e 10 km, todos com largada do Anfiteatro Pôr do Sol.



Os percursos da corrida têm a aprovação da Confederação Brasileira de Atletismo e supervisão técnica da Federação Gaúcha de Atletismo, com organização da Run Sports. Os primeiros cinco colocados das categorias masculina e feminina vão receber troféus e kits exclusivos dos patrocinadores. No ato da inscrição, os atletas recebem um kit com camiseta/baby look, sacola, copo e medalha.



Além da adrenalina da corrida, o Poa Night Run, que tem patrocínio da Cyrela Goldsztein, vai proporcionar momentos de descontração aos participantes, com música e projeção de luzes e vídeos durante todo o trajeto.