Pochettino fecha portas ao Barça: "Amo o Espanyol"

O argentino Mauricio Pochettino, atual treinador do Tottenham, descartou qualquer possibilidade de dirigir o Barcelona e justificou que sua decisão se baseia no passado no Espanyol, clube que declarou ser eterno torcedor.

Os rumores começaram depois de Pochettino ter sido fotografado junto com o presidente do Barça, Josep María Bartomeu. Os catalães precisam buscar um substituto para Luis Enrique, que anunciou sua saída do clube catalão depois do fim da temporada.

— É verdade que foi uma coincidência em um bar de Barcelona, na última terça-feira. Eu o conheci muito antes que ele se tornasse presidente do Barcelona — explicou o treinador aos jornalistas nesta quinta-feira.



Pochettino jogou no Espanyol, o segundo time mais importante de Barcelona, entre 1994-2000 e 2004-2006. O treinador se aposentou na equipe e iniciou a carreira como técnico no time, entre 2009 e 2012, antes de prosseguir a carreira na Inglaterra.

— Muita gente fala com você e você fica uns minutos com ela. Essa é a verdade. Sou torcedor do Espanyol, então não preciso falar muito sobre isso. Se Daniel Levy, presidente do Tottenham, me despedir em alguns anos e eu estiver livre, vai ser impossível eu treinar o Arsenal — relatou o argentino. — No futebol é difícil ser leal ao seu coração e suas emoções, mas acho que é preciso. Mais do que ser treinador ou jogador. Sou fã do Espanyol, amo o Espanyol — finalizou.

Os jornalistas insistiram, mas Pochettino pôs fim à especulação: "Acho que minha resposta foi clara".

Entre os candidatos para treinar o Barça na próxima temporada, o auxiliar de Luis Enrique, Juan Carlos Unzúe, aparece como favorito. Ernesto Valverde, do Athletic Bilbao, e o argentino Jorge Sampaoli, do Sevilla, são outros nomes cotados para a vaga.

