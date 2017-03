Porto empata com Setúbal em casa e segue em segundo

Campeonato Português

O Porto desperdiçou uma ótima chance de assumir a liderança do Campeonato Português. Após o empate do Benfica no último sábado, o Dragão precisava vencer, mas esbarrou na pontaria ruim e na cera do Vitória de Setúbal, ficando no 1 a 1 em casa.

Com esse resultado, os portistas permanecem em segundo lugar na tabela, com 63 pontos. No entanto, diminuem a distância para os rivais para um ponto. Já o Vitória fica em 12º, com 31.

O time da casa teve ótimas chances de abrir o placar no primeiro tempo. Entretanto, parou em uma retranca do Setúbal, que também aproveitou ao máximo possível para gastar o tempo e esfriar o jogo.

Depois de muita insistência, o resultado veio com um golaço. Aos 45 minutos da etapa inicial, Oliver Torres veio da esquerda e percebeu Corona livre na direita. Ele lançou a bola e o camisa 17 chutou de primeira, acertando no ângulo e fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, os visitantes desistiram de atrasar o jogo e resolveram ir para cima. Aos dez minutos, após ótimo ataque pela esquerda, João Carvalho fez bela jogada na área e contou com um escorregão do zagueiro Felipe para deixar tudo igual. Isso permitiu que a estratégia de fazer cera e gastar o relógio voltasse.

Com isso, o Porto insistiu na pressão e começou a se irritar com as constantes quedas e o tempo gasto. Porém, esbarrou também na pontaria ruim e acabou desperdiçando todas as ótimas oportunidades que criou.

Na próxima rodada, o Porto faz importante e decisivo duelo contra o Benfica no Estádio da Luz. O jogo será no domingo, dia 2, às 12h (de Brasília). Já o Vitória de Setúbal encara o Moreirense no mesmo dia.

