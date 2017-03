Primeira Liga define data e horário de jogo do Brasil-Pel contra o Fluminense 

Futebol

O jogo entre Fluminense e Brasil-Pel já tem data, horário e local definido. O confronto, válido pela terceira rodada da Primeira Liga, acontecerá no dia 26 de abril, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho. A organização da competição informou nesta segunda-feira a decisão.



A partida aconteceria no dia 1º de março, mas com a classificação do Tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil, o time de Abel Braga encarou o Sinop nesta mesma data, vencendo por 3 a 1.



Fluminense e Brasil-Pel fazem parte do Grupo A da Primeira Liga. O Inter, com nove pontos em três jogos, já está com a primeira posição garantida. Com três pontos cada, Flu e Brasil-Pel lutarão pela segunda colocação e a classificação para a segunda fase do torneio.



*LANCEPRESS