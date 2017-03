"Proeza" e provocações a Madri: a repercussão da virada do Barcelona na imprensa catalã

Na mídia

O Barcelona conseguiu uma virada épica sobre o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de perder o jogo de ida por 4 a 0, o time catalão fez 6 a 1 na volta — com direito a três gols nos minutos finais — para garantir a classificação. O feito foi contado em tom orgulhoso pelos jornais locais.

O jornal Mundo Deportivo classifica a partida como "uma das páginas mais sensacionais na história do futebol. Seu 6 a 1 ficará na memória azulgrana para sempre".

Já o jornal Sport, também da Catalunha, faz uma provocação aos concorrentes de Madri, que se focaram nas polêmicas de arbitragem para explicar a virada dos catalães.

"A caverna midiática tem sido a única que colocou um mas na virada histórica do Barcelona na Liga dos Campeões 2016/2017. Diferentemente dos meios internacionais, entre eles a imprensa francesa, os meios jornalísticos de Madri colocaram ênfase na atuação da arbitragem para resumir a virada do Barcelona diante do PSG", diz o jornal catalão.

Os jornais de Barcelona e Madri tradicionalmente defendem os seus clubes regionais e trocam farpas entre si — em uma rivalidade que vai além do esporte.