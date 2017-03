PSG vence e avança às quartas da Copa da França

2 a 0

O PSG se classificou para as quartas de final da Copa da França, nesta quarta-feira, depois de vencer o Niort da segunda divisão por 2 a 0, gols do argentino Javier Pastore e do uruguaio Edinson Cavani.

O jogo foi disputado sob forte chuva, o que dificultou o trabalho dos parisienses. Pastores abriu o placar apenas na segunda etapa, aos 33 minutos, e Cavani fechou a conta nos acréscimos.

Outro time da Ligue 1 que jogo nesta quarta foi o Guingamp, que venceu o Quevilly, da terceira divisão, por 2 a 1. A equipe teve dificuldades, mas conseguiu avançar para a próxima fase.



*AFP