Queda da fortaleza e magia de Neymar: como os jornais trataram da goleada brasileira

O que disseram?

Os jornais sul-americanos exaltaram a goleada do Brasil sobre o Uruguai. Entre elogios para a atuação da equipe do técnico Tite e a lembrança da virtual classificação brasileira para a Copa da Rússia de 2018, os periódicos do continente valorizaram a grande atuação de Neymar e Cia. no estádio Centenario.

Conhecido por suas manchetes espirituosas, o argentino Olé chamou a vitória do Brasil de "A sétima maravilha", uma referência para as sete vitórias consecutivas de Tite nas Eliminatórias.

O Clarín escolheu um tom mais leve em sua matéria sobre o jogo. Com o título "Brasil varre o Uruguai em Montevidéu e coloca um pé no Mundial", o jornal lembrou o retrospecto uruguaio de seis vitórias consecutivas jogando em casa para exaltar o tamanho do triunfo brasileiro.

No Uruguai, o Ovación, suplemento de esporte de um dos jornais mais tradicionais da América, chamou a goleada sofrida pelo Uruguai de "um balde de água fria" e lamentou a perda da invencibilidade no estádio Centenario com o título de "Uma fortaleza que caiu" no relato da partida.

O Referi lamentou que os "os gols de Paulinho e a magia de Neymar foram demais para os homens de Óscar Tabárez". Com a manchete, exaltou o camisa 10 da Seleção: "Neymar faz poesia e Brasil goleia o Uruguai por 4 a 1".

