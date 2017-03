Rafael Nadal vence compatriota e avança às oitavas em Indian Wells

Freguês espanhol

O ex-número 1 do mundo Rafael Nadal se classificou às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), ao derrotar o compatriota espanhol Fernando Verdasco (29º do ranking) em dois sets, parciais de 6/4 e 7/5, nesta terça-feira.

Foi a 16ª vitória do tenista de Maiorca em 19 encontros com Verdasco.

Nadal, atual 6º colocado do ranking ATP, encara na próxima fase o americano Steve Johnson ou o suíço Roger Federer, que se enfrentam ainda nesta terça. Federer foi o algoz de Nadal na final do Aberto da Austrália, em janeiro.



O espanhol, vencedor de 69 torneios desde que iniciou a carreira profissional em 2001, incluindo 14 títulos em Grand Slams, busca conquistar o primeiro troféu deste Monte Carlo, em abril do ano passado.

Resultados do dia

Simples masculino (3ª rodada)

Donald Young (EUA) venceu Lucas Pouille (FRA) — 6/4, 1/6 e 6/3

Kei Nishikori (JPN) venceu Gilles Muller (LUX) — 6/2 e 6/2

Rafael Nadal (ESP) venceu Fernando Verdasco (ESP) — 6-3, 7-5

