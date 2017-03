Rafael Sobis alfineta CBF e critica gramado do jogo contra o Murici

Copa do Brasil

Ainda faltam algumas horas para o jogo entre Murici e Cruzeiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas já está causando discórdia. O atacante Rafael Sóbis criticou o gramado Estádio José Gomes da Costa, em Murici, casa do adversário da Raposa.

- Dona CBF, né?! Poderia ser em um campo melhor... A gente já tem informações que é algo meio desumano para o futebol atual. Mas paciência, o time deles não tem culpa, porque que eles trabalham com um orçamento menor - comentou o camisa 7 do Cruzeiro.

Apesar das críticas, o atacante projetou um jogo difícil contra o Murici, que tem apenas uma vitória em oito jogos no Campeonato Alagoano, mas está voando na Copa do Brasil. Nas outras duas fases, o time do Nordeste eliminou o Juventude e o América-MG, ambos da Série B.

- Vamos lá, fazer o nosso melhor, respeitar o time deles e tentar passar a eliminatória, fazer um bom jogo, o primeiro de dois - completou o atacante cruzeirense. O jogo de volta está marcada para o dia 15/03, às 21h45, no Mineirão.

Por fim, Sóbis brincou com a sua boa condição física. Aos 31 anos, o veterano revela que não se machuca há três anos. E ele deu uma dica para quem quer se livrar ou conviver menos com lesões: conhecer o próprio corpo.

- O velhinho está bem. Já são três anos sem lesão. Aprendi a conhecer o meu corpo. Agora é esperar o corpo esfriar e torcer para não doer tudo – finalizou Sóbis.