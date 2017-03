Rakitic renova com Barcelona e terá multa rescisória de R$ 420 milhões

Permanência

Ivan Rakitic, com a camisa 4, permanecerá no clube catalão

Ivan Rakitic, com a camisa 4, permanecerá no clube catalão Foto: Josep Lago / AFP

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o meia Rakitic. O croata vai ficar na Catalunha até 30 de junho de 2021 e terá multa rescisória no valor de 125 milhões de euros (cerca de R$ 420 milhões). O acordo será assinado somente nesta sexta.

O anúncio foi feito por meio de nota no site oficial. O Barcelona exaltou o meia, ressaltando a segurança e a regularidade do jogador, que tem 28 anos. Rakitic, que já marcou 23 gols pelo clube, foi titular na goleada por 6 a 1 sobre o PSG, que garantiu a classificação histórica para as quartas de final da Liga dos Campeões. A virada foi chamada de "A Remontada" na Espanha.

A imprensa espanhola chegou a apontar que Rakitic e o técnico Luis Enrique não vinham tendo uma boa relação e que o meia poderia deixar o clube no fim da temporada. Ele chegou a ficar no banco de reservas em algumas partidas, como a ida contra o PSG, que acabou com vitória francesa por 4 a 0.

Rakitic chegou ao Barcelona no início da temporada 2014/15 após se sagrar campeão da Liga Europa com o Sevilla. O jogador chegou a deixar Xavi Hernández no banco de reservas durante boa parte do tempo. Logo depois, o ex-camisa 6 culé deixou a equipe rumo ao Al Sadd, do Qatar.

Pelo Barcelona, Rakitic ganhou dois Espanhóis, duas Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes.

*LANCEPRESS