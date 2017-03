Real Madrid bate novo recorde: 45 jogos seguidos fazendo gols

Força ofensiva

Apesar de ter custado a liderança no Campeonato Espanhol, o empate em 3 a 3 com o Las Palmas, nesta quarta-feira, valeu mais uma marca histórica para o Real Madrid.

Atual campeão europeu e mundial, o clube espanhol atingiu um novo recorde, depois de chegar a 45 jogos seguidos marcando gols, superando a marca de 44 partidas do Barcelona, entre 1942 e 1944.

A última vez que o Real Madrid não balançou as redes em uma partida foi no confronto contra o Manchester City, em 26 de abril de 2016, no empate em 0 a 0 pelas semifinais da Liga dos Campeões.



